El árbol del Rockefeller Center se ilumina en medio de las protestas ciudadanas

El mítico árbol del Rockefeller Center se ha iluminado para dar la bienvenida a la Navidad en Nueva York, al mismo tiempo que centenares de personas se concentraban para protestar por la resolución referente a la muerte del afroamericano Eric Garner a manos de un policía. A partir de esta noche y hasta el próximo 7 de enero, el abeto estará alumbrando el corazón de la Gran Manzana con más de 45.000 luces, representando así el que es un símbolo de las fiestas navideñas en la ciudad de los rascacielos desde 1933.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que debía encargarse de pulsar el botón de encendido del árbol, ha suspendido la cita a última hora debido a la decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra el policía que causó la muerte de Garner mientras era arrestado. El encendido del árbol sucedía al mismo tiempo que centenares de manifestantes se concentraban en las calles de Nueva York para protestar por este caso, y algunos de ellos se congregaron a las puertas del mismo Rockefeller Center. Por este motivo, la policía cortó las avenidas colindantes al evento, cosa que provocó ciertas aglomeraciones y dificultad de acceso para los asistentes, pero el acto se pudo celebrar con normalidad pese al sonido de sirenas y helicópteros que deslucieron el evento.



La ceremonia fue inaugurada por la cantante neoyorquina Mariah Carey con su interpretación en vivo de "All I Want for Christmas is You", una canción que ya se ha convertido en un himno navideño alrededor del mundo. Pero las actuaciones más esperadas por los miles de asistentes al mágico evento eran las de Lady Gaga y Tony Bennet, que interpretaron conocidos villancicos en actuaciones grabadas anteriormente, a los que se unieron otras voces como las de Prince Royce o Cindy Lauper. Prince Royce, uno de los artistas latinos del momento en Estados Unidos, afirmó que cantó para "pasarla bien y celebrar el año nuevo aquí en Nueva York".

Las personas que se congregaron en la famosa pista de hielo del Rockefeller Center pese al frío y al riesgo de lluvia tampoco se perdieron otro histórico de la Navidad, la compañía de danza The Rockettes. "Llegamos a Nueva York hace sólo dos horas y ha sido una velada realmente bonita", dijo el londinense James Gallaguer, que disfrutó de la noche junto con su novia, Ashton, que coincidió con su opinión. "Es genial, todos los colores mezclados... Es precioso, muy bonito. Son nuestras primeras vacaciones juntos, por lo que es muy romántico", apuntó la joven.



El árbol de este año es un abeto noruego de casi 26 metros procedente de una casa de Pensilvania, pesa 13 toneladas y está coronado por la tradicional estrella de Swarovski, una joya de casi 250 kg que mide casi tres metros de diámetro hecha de 25.000 cristales que producen un efecto óptico de parpadeo. Hasta el pasado 5 de noviembre, cuando se taló, el gigantesco árbol estaba plantado en el jardín de Dan Sigafoos y Rachel Drosdick-Sigafoos, un joven matrimonio que cuando compró su casa en Hemlock Township (Pensilvania) hace dos años ya sabía que su nuevo compañero de hogar estaba en el radar de Rockefeller Center.