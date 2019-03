Al menos 32 detenidos en las protestas por el fallo que exonera a un policía de la muerte de Garner

Cientos de personas han salido a la calle de Nueva York en la noche de este miércoles para protestar por la decisión de un gran jurado estatal de no presentar cargos contra el agente de Policía neoyorquino Daniel Pantaleo, que asfixió hasta la muerte al joven afroamericano Eric Garner, en un hecho ocurrido el pasado 17 de julio.

Los manifestantes se han reunido en varios puntos significativos de Manhattan, como Times Square y Union Square, marchando pacíficamente hacia el norte, por la zona de Rockefeller Center, donde una multitud suele contemplar la iluminación del árbol de Navidad, y llegando a bloquear durante un tiempo Columbus Circle, en el ángulo suroeste de Central Park.

"Si no hay justicia. No hay paz", han coreado los manifestantes en Nueva York, criticando a un cuerpo policial al que tachan de "racista", según ha informado la cadena estadounidense CNN. También han tenido lugar manifestaciones en otras ciudades, como Washington, Filadelfia y Oakland. El caso de Garner generó atención nacional en Estados Unidos después de que se divulgase un video del funcionario Daniel Pantaleo arrestándole. Garner sufría asma y se le puede escuchar en la grabación diciendo que no puede respirar, unos segundos antes de morir asfixiado.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha instado este mismo miércoles a los neoyorquinos a reaccionar "pacíficamente" a la decisión del gran jurado. "La ciudad de Nueva York tiene una fuerte tradición de expresarse en protestas no violentas, así que confiamos en que los descontentos con la decisión del gran jurado expresen su opinión de forma pacífica", ha dicho De Blasio en un comunicado.

El alcalde ha recordado que "todos los neoyorquinos coinciden en que las manifestaciones y la libertad de expresión contribuyen al debate y que la violencia y el desorden, no solo son un error, sino que dañan los importantes objetivos que intentan alcanzar juntos". De Blasio ha recordado que "la decisión del gran jurado solo es una parte del proceso", ya que "aún hay una investigación interna en el Departamento de Policía de Nueva York y en la Fiscalía General de Estados Unidos".

A este respecto, ha subrayado, citando a Martin Luther King, que "cualquier injusticia es una amenaza para la justicia en cualquier parte". "El problema de las relaciones entre la Policía y los ciudadanos y los derechos civiles no es solo para la gente de color, es una cuestión fundamental para todo estadounidense justo", ha dicho. Así, el líder demócrata ha urgido a sus conciudadanos a "trabajar juntos por la justicia y construir el tipo de ciudad y el tipo de país que necesitamos ser".



Un gran jurado del estado de Nueva York ha decidido no presentar cargos contra el policía blanco que ahogó a Garner durante una maniobra de arresto, ya que entienden que no cometió ningún delito.El agente, de 29 años, participó el 17 de julio junto a otros policías en el arresto de Garner, sospechoso de vender cigarrillos de forma fraudulenta. Pantaleo presionó el cuello de Garner, que tumbado boca abajo llegó a decir: "No puedo respirar".

Las imágenes de la detención fueron captadas por un teléfono móvil y difundidas posteriormente y las versiones de los testigos difieren entre quienes dicen que Garner quiso rendirse y quienes aseguran que ofreció resistencia. Los análisis posteriores certificaron que Garner falleció por la presión ejercida en cuello y pecho y por la posición en que permaneció durante la detención, pero el gran jurado ha entendido que el agente Pantaleo no puede ser imputado por homicidio. Las características del caso hacen temer a las autoridades una nueva ola de protestas similar a la vivida como respuesta a la muerte del joven negro Michael Brown, que murió por disparos de un policía blanco en Ferguson (Misuri). En este caso, un gran jurado también decidió exonerar al agente.