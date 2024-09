El análisis del general Gan Pampols: "Israel acumula fuerzas en el norte para iniciar una operación a mayor nivel"

Gaza, Líbano y Yemen. Israel aumenta su frecuencia de ataques en estas zonas contra Hizbulá y la milicia hutí en Yemen que han provocado temores de que los combates en Oriente Próximo puedan atraer a Irán o a Estados Unidos. Irán advirtió de que las acciones de Israel "no quedarán sin respuesta", mientras que Estados Unidos asegura que tomará "medidas" si Irán amenaza sus intereses.

La escalada bélica en Oriente Próximo tiene unas consecuencias impredecibles, aunque por el momento "no hay incentivos para una guerra total". El motivo, según ha analizado el general Francisco Gan Pampols en 'Espejo Público', es que "a medio plazo no habría ningún ganador independientemente de que en el Líbano no se puede quedar uno". "Acabaría siendo una sangría de la que se acabaría saliendo en condiciones poco ventajosas", explica.

Ahora mismo no hay un incentivo para empezar esa guerra total

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que hablará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, porque "debe" evitarse una guerra tras estos últimos ataques. Sin embargo, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el país baraja posibles represalias de Irán. "Estamos siguiendo esto de cerca para ver cómo y si Hizbulá o Irán pueden reaccionar, así como las milicias en Iraq y Siria. Tenemos que estar preparados para algún tipo de respuesta", afirmó.

Desde el Pentágono han realizado una advertencia a Irán y sus socios de que tomaría "medidas" si amenazan los intereses o personal estadounidenses en la región.

Israel continúa bombardeando el sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut, además de ampliar el radio a Yemen. "Está acumulando fuerzas en el norte para hacer una operación", asegura Gan Pampols. El general explica que Netanyahu "empieza a hacer lo que se llaman combates de reconocimiento sobre la frontera para saber cuál es la verdadera fortaleza de las defensas de Hizbulá".

Y es que, aunque más de una veintena de miembros de Hizbulá han muerto en los bombardeos. Sin embargo, aseguran que "Israel todavía tiene amenazas militares adicionales inmediatas con las que seguir lidiando".

En medio de la escalada con Líbano, Israel también ha bombardeado "a gran escala" la ciudad portuaria de Al Hodeida, en el oeste del Yemen. El ataque se produce un día después de que los rebeldes hutíes lanzaran un misil balístico contra el aeropuerto israelí en Tel Aviv.

Israel ha pisado el acelerador con Hizbulá

"Lo de Yemen ha sido la represalia por el misil balístico que lanzaron sobre Tel Aviv y lo de la capital del Líbano es el resultado de la inteligencia israelí que tienen localizados los cuadros de mando de Hizbulá. Lo que ha hecho es pisar el acelerador y atacar a primer y segundo nivel", explica Gan Pampols.

Para el general, desde el punto de vista de localizar a los objetivos y abatirlos "sí ha sido un plan con éxito". Sin embargo, "el problema es que estos altos mandos de Hizbulá se encuentran en zonas altamente pobladas". "El búnker principal de Hizbulá se encontraba debajo de cuatro bloques de pisos", explica.

La incertidumbre se mantiene sobre el futuro de Hizbulá tras la muerte de su líder. Hashem Safi al Dinsería su sucesor a pesar de que el movimiento se encuentra debilitado tras los ataques de Israel. En consecuencia, para Gan Pampols Irán "no puede actuar como quiere". "Hizbulá es el principal valedor de Irán en esa zona, la más candente. Es lo que se llama el Eje de la Resistencia", ha concluido.

