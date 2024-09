Irán afirma que "cortará las manos y los pies" de sus agresores tras los ataques de Israel en Beirut

Israel mantiene sus intensos bombardeos en Beirut después de asesinar al líder de Hizbulá y al subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní. La escalada bélica tiene ahora mismo unas consecuencias impredecibles. La creciente frecuencia de esos ataques provoca temores de que los combates en Oriente Próximo puedan atraer a Irán y, como consecuencia, a Estados Unidos. Teherán se ha pronunciado en las últimas horas en referencia a Israel después de asegurar que estos asesinatos "no quedarán sin respuesta".

"Daremos una respuesta que será lamentable para quienes violan nuestros intereses nacionales y cortaremos las manos y los pies del agresor", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí. Las afirmaciones llegan después de que varios periodistas le preguntasen en una rueda de prensa sobre las reacciones del país a las muertes tras los ataques israelíes.

Kananí ha asegurado que las acciones de Israel "no quedarán sin respuesta" y auguró un "castigo" para el Estado judío. "Irán no deja sin respuesta ninguna de las acciones agresivas del régimen sionista contra la República Islámica y este régimen no quedará sin castigo por los crímenes que ha cometido contra Irán", ha dicho.

El portavoz del Ministerio insiste en que Teherán "tomará cualquier medida basada en el derecho internacional". En esta línea, ha instado a los países islámicos a tomar acciones decisivas contra Israel. "os países islámicos tienen innumerables capacidades para ejercer presión y castigar a este régimen", ha afirmado.

"Todas las posibilidades están abiertas"

Tras las muertes de Nasrala y el subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Irán ha entonado un mensaje cauto, sin alusiones a respuestas directas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha asegurado que "todas las posibilidades están abiertas" en el conflicto con Israel, incluso de la guerra. "Todo el mundo reconoce el peligro de una guerra en la región. Esta situación es muy peligrosa y todas las posibilidades están abiertas en este momento", ha afirmado.

Para Irán, las acciones israelíes en la región, en Líbano y Gaza, "han dejado a esta entidad sin ningún futuro en la región". "Jamás tendrán paz, resultado natural de este crimen que acelera el declive de la entidad sionista", ha recalcado.

Estados Unidos podría tomar "medidas"

El Gobierno de Estados Unidos se prepara para una posible reacción de Irán. Estados Unidos tomará "medidas" si el país amenaza sus intereses, reforzará su capacidad de defensa aérea en la región en los próximos días y tiene tropas "adicionales" listas para el despliegue en caso de "contingencias", según informó el Pentágono.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha asegurado que "Estados Unidos está determinado a evitar que Irán, sus socios y representantes respaldados por Irán se aprovechen de la situación o amplíen el conflicto" recrudecido en los últimos días con los bombardeos de Israel en el Líbano. Ha destacado que si Irán o sus aliados "usan este momento para atacar al personal o los intereses estadounidenses en la región, Estados Unidos tomará toda medida necesaria para defender" a su pueblo.

Pese a la tensión, el Pentágono sostiene que los líderes de la agencia siguen centrados en la "desescalada a través de la disuasión y la diplomacia", así como en la "protección de los ciudadanos y fuerzas estadounidenses" y la "defensa de Israel".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com