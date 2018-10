Alyssa Milano explica por qué no denunció que fue violada: "Nunca intenté buscar justicia para mi dolor porque la justicia nunca fue una opción"

Hace un año que el movimiento Me Too revolucionó el mundo y muchas actrices de Hollywood empezaron a hablar sobre las décadas de abusos que llevaban sufriendo en la industria del cine. A ellas, se sumaron cientos de mujeres, conocidas y anónimas, en todo el mundo para denunciar las agresiones sexuales que habían sufrido y que habían quedado silenciadas por miedo a denunciar o porque no habían sido creídas.

La actriz de 'Embrujadas' Alyssa Milano ha dado un paso más allá con lo iniciativa #WhyIDidntReport. En un artículo publicado en 'Vox' en primera persona explica por qué no denunció antes que fue violada en dos ocasiones hace 30 años y en un emotivo vídeo anima a todas las víctimas a que lo hagan porque no están solas.

Las palabras de Milano llegan después de que Donald Trump defendiera a Brett Kavanaugh, su candidato al Tribunal Supremo y que consiguió el puesto vitalicio, a pesar de la denuncia de agresión sexual de Ford.

"No tengo duda de que, si el ataque a la Dr. Ford fue tan malo como ella dice, las acusaciones se hubieran presentado de inmediato ante las autoridades locales del orden público por parte de sus amados padres", apuntaba en Twitter: "¡Le pido que traiga esos documentos para que podamos conocer la fecha, hora y lugar!".

Unas palabras que hicieron estallar a Milano, quien no dudó en tachar estas afirmaciones contando su propia experiencia: "Oye, Donald Trump, escucha jod.... Fui abusada sexualmente en dos ocasiones. Nunca presenté un informe policial y tardé 30 años en contárselo a mis padres".

Milano ha continuado contando el sufrimiento que lleva viviendo todo este tiempo por estos sucesos: "En respuesta al tuit del Presidente Trump decidí hablar sobre mi experiencia y he pedido que otros supervivientes hagan lo mismo. Te reto a que leas las respuestas de personas a lo largo del país que han llevado la carga, muchas veces durante años, y nunca han denunciado".

Y continúa diciendo: "He observado horrorizada cómo los políticos y expertos se niegan a creer o tomarse en serio estas acusaciones", asegura. "Me costó años expresar a mis amigos más cercanos lo que me había ocurrido. Tardé tres décadas en contárselo a mis padres. Nunca lo llevé ante la policía. Nunca busqué justicia para mi dolor porque la justicia nunca fue una opción".

Para terminar habla sobre la razón por la que ha permanecido en silencio durante tantos años: "Para mí hablar significaba revivir uno de los peores momentos de mi vida. Significaba reconocer la existencia de mi ataque cuando no quería nada más que olvidar que se permitía caminar sobre esta Tierra. Esto es lo que atraviesan todos los supervivientes".