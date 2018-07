Los aliados y favorables al bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido sobre Siria defienden su legitimidad y proporcionalidad

La operación de esta noche contra "el principal centro de investigación y dos centros de producción" del programa sirio de fabricación de armas químicas es "legítima, proporcionada y focalizada", consideró hoy el Gobierno francés.

En una declaración conjunta en el Elíseo con el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, la ministra de Defensa, Florence Parly, aseguró que los bombardeos han atacado "la capacidad de desarrollar, preparar y producir armas químicas", con un "objetivo simple: impedir al régimen (sirio) usarlas de nuevo". Le Drian añadió que Francia va a trabajar desde ahora para hallar "un plan de salida a la crisis", que implique una "solución política".

"No buscamos la confrontación y rechazamos toda lógica de escalada militar"

"La acción es legítima, está circunscrita a un objetivo preciso, que es la destrucción del programa químico del régimen, y es proporcionada y focalizada: no busca atacar a los aliados de Bachar al Asad ni a la población civil sino disuadir al régimen del uso de armas químicas", señaló el jefe de la diplomacia francesa. Según dijo Parly, "las infraestructuras apuntadas han servido para desarrollar y producir sustancias utilizadas para matar a hombres, mujeres y niños sirios, con desprecio a todas las normas del derecho y la civilización".

"No buscamos la confrontación y rechazamos toda lógica de escalada militar. Esa es la razón por la que, junto a nuestros aliados, nos hemos preocupado por que los rusos estuviesen prevenidos con antelación", añadió la ministra de Defensa. En la declaración, Le Drian consideró que el presidente sirio, Bachar al Asad, "sabía a lo que se exponía al usar este armamento odioso y al decidir desafiar de nuevo a la comunidad internacional", y calificó el uso de armas químicas de "amenaza para la paz internacional".

Estados Unidos, Francia y Reino Unido lanzaron anoche tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de ataques aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países.

May dice que no hay "alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que "no hay alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria. La líder conservadora indicó que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

"Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas", afirmó May en un comunicado. La jefa del Ejecutivo de Londres justificó la implicación de las fuerzas armadas de su país en la acción militar coordinada con sus aliados norteamericanos y franceses "a fin de degradar y disuadir el uso de armas químicas por parte del régimen sirio". Puntualizó que la intervención militar coordinada, cuyos objetivos son las capacidades de armamento químico de Al Asad, "no trata sobre intervenir en una guerra civil, ni de un cambio de régimen".

"No podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas"

La ofensiva constituye, según precisó, "un ataque limitado y dirigido que no escale las tensiones en la región y que haga todo lo posible para evitar bajas civiles". Según May, esa acción militar enviará asimismo "un claro mensaje" a cualquiera que crea que puede emplear armamento químico "con impunidad". "Es la primera vez, como Primera Ministra, que he tenido que tomar la decisión de comprometer a nuestras fuerzas armadas en combate y no es una decisión que haya tomado a la ligera", admitió. "Lo he hecho porque considero que esta medida redunda en el interés nacional del Reino Unido", remachó. May subrayó además que no se puede permitir que el uso de armamento químico "se normalice, bien sea en Siria, en las calles del Reino Unido o en cualquier otro lugar del mundo".

Turquía considera "apropiado" el bombardeo

"Damos la bienvenida a esta operación, que es una expresión de la conciencia de toda la humanidad contra el ataque de Duma, sobre el que existen fuertes sospechas de haber sido cometido por el régimen", indica un comunicado del Ministerio de Exteriores de Turquía.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron el sábado ataques selectivos en Siria para castigar al régimen de Bachar al Asad por el supuesto uso de armas químicas. Ankara recuerda que ataques químicos, como el que supuestamente se produjo en Duma el pasado 7 de abril, "constituyen un crimen contra la humanidad".

"Establecer responsabilidad tiene una importancia crítica para evitar que se repita"

"Turquía cree que no dejar estos crímenes sin castigo y establecer responsabilidad tienen una importancia crítica para evitar que se repitan", afirma el Ministerio de Exteriores, que recordó que las fuerzas de Asad han bombardeado de forma indiscriminada población civil y usado en el pasado armas químicas. Turquía también demandó medidas conjuntas de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y toda la comunidad internacional para castigar el uso de armas químicas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido muy critico con Asad y ha apoyado milicias que luchan contra el Gobierno de Damasco, pero al mismo tiempo ha colaborado con Rusia -el principal aliado de Asad- para buscar una solución a la guerra en el país.

Israel asegura que los ataques liderados por EEUU han forzado la línea roja de Siria

Los ataques liderados por Estados Unidos en Siria han supuesto el traspaso por parte del presidente sirio, Bashar Al Assad, de la línea roja que habían trazado las potencias implicadas en el bombardeo de este sábado sobre el uso de armas químicas, según ha asegurado un funcionario israelí.

"El año pasado, el presidente Trump dejó claro que el uso de armas químicas cruza la línea roja. Esta noche, bajo el liderazgo estadounidense, Estados Unidos, Francia y Reino Unido han ejecutado esa línea", ha aseverado el funcionario bajo condición de anonimato. "Siria continúa participando y proporcionando una base para acciones asesinas, incluidas las de Irán, que ponen en riesgo su territorio, sus fuerzas y su liderazgo", ha añadido.