Alemania no se opondrá a que otros países envíen tanques Leopard a Ucrania

Alemania no se va a oponer en el caso de que otros países quieran enviar tanques Leopard a Ucrania. "No nos han hecho la pregunta hasta el momento, pero si nos la hacen, no vamos a oponernos", es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en una entrevista a una televisión francesa. Por su parte, Polonia ya ha manifestado su intención de entregar estas armas a Kiev. Hasta el momento, Alemania se había negado a entregar estos tanques a Kiev mientras que Polonia critica la "inaceptable" postura de Berlín al respecto.

"Ha pasado casi un año desde el estallido de la guerra. Las pruebas de los crímenes de guerra rusos se pueden ver hasta en YouTube. ¿Qué más necesita Alemania para abrir los ojos y comenzar a actuar de acuerdo con su potencial?", expresó este domingo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Finlandia también ha manifestado su voluntad de proporcionar tanques Leopard al Ejército ucraniano, pero como Polonia, necesita el visto bueno de Alemania como fabricante de estos carros de combate.

Zelenski insiste

La pasada semana, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participó en el Foro Económico Mundial de Davos donde insistía en la necesidad de urgencia a la hora de enviar material defensivo a Ucrania: "El mundo debe ser más rápido en suministrarnos misiles de defensa aéreos y tanques", decía Zelenski.

El presidente de Ucrania cree que el mundo no ha tomado decisiones rápidas y adaptadas a la situación marcada por esta guerra. Aún así, se mostró convencido de que "el mundo civilizado" vencerá ante la amenaza de Rusia con unidad.

Rusia que comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, está exportando terror, dijo Zelenski: "estamos de pie con fuerza y resolución a pesar de los combates diarios en Ucrania".