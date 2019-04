Al menos tres heridos en un tiroteo cerca del cuartel general de la NSA en Maryland

Un tiroteo ocurrido cerca del cuartel general de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos en Fort Meade, Maryland (norte), ha puesto en alerta este miércoles a las fuerzas estadounidenses, sin que por el momento se sepa cuál es la naturaleza de este incidente.

Alrededor de las 7.00 (hora local) un coche se ha detenido frente a la entrada de visitantes y se han escuchado disparos, según informa la cadena norteamericana CBS. Las imágenes difundidas por la prensa local muestran a un vehículo empotrado en las barreras de seguridad.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Oficina del FBI en Baltimore, si bien "la situación ya está bajo control y no hay ninguna amenaza en curso", ha señalado la NSA en un comunicado. Al parecer, el incidente ha concluido y ya no hay ninguna amenaza. Al menos tres personas habrían resultado heridas y otra habría sido detenida, pero este balance no está confirmado.

Un portavoz de Fort Meade citado por Reuters ha confirmado que una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro médico. La agencia británica afirma que hay tres heridos y un detenido pero no está confirmado.

"El presidente (Donald Trump) ha sido informado sobre el tiroteo en Fort Meade. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters.

Descartan la relación con un ataque terrorista

Las autoridades de Estados Unidos descartaron que el tiroteo ocurrido a la entrada de la sede central de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en Maryland, a las afueras de Washington, "guarde relación" con un posible ataque terrorista.

"No hay razón para creer que el incidente del tiroteo en la NSA guarde relación con el terrorismo", afirmó el agente especial del FBI Charge Gordon durante una rueda de prensa.

Según explicaron las autoridades, tres personas se encuentran bajo custodia por su participación en el incidente: el conductor del vehículo, un agente de la propia NSA y un transeúnte que presenció los hechos.