AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este viernes 12 de octubre

El huracán 'Michael' deja seis muertos a su paso por EEUU

Michael avanza por Carolina del Norte con vientos máximos de 85 km/h. A su paso ha provocado al menos 6 muertos, incluida una niña de 11 años. El huracán tocó tierra con categoría 4 al noroeste de Florida, donde los daños son enormes. Casi un millón de personas siguen sin electricidad.

Nicolás Maduro cree que EEUU ordenó su asesinato

«Ni un pelo me van a tocar porque a mí me protegen Dios y el pueblo de Venezuela», Nicolás Maduro cree que La Casa Blanca ordenó al Gobierno colombiano asesinarlo. Maduro, que no ha mostrado pruebas, también ha pedido a los trabajadores venezolanos que saquen las garras si llega a sufrir algún ataque.

Melania Trump desconfía del personal de la Casa Blanca

Melania Trump cree que podría ser la persona más acosada del planeta. En una entrevista televisiva, la primera dama de Estados Unidos asegura que no confía en parte del personal de la Casa Blanca. La exmodelo presentó una campaña contra el acoso infantil en internet.

Fuertes tormentas en Australia

Cinco personas están heridas en Queensland por el paso de esta fortísima tormenta. Arrastraba granizo y hasta en ocasiones se formaron tornados con los fuertes vientos. Ha provocado graves destrozos.