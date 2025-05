Qué misiles podrían alcanzar España si escala el conflicto entre India y Pakistán

La situación actual entre India y Pakistán es extremadamente tensa y volátil. El 22 de abril tuvo lugar un ataque terrorista en Pahalgam, Cachemira, donde murieron al menos 28 civiles, en su mayoría turistas hindúes. India atribuyó el atentado al grupo Frente de Resistencia, presuntamente respaldado por Pakistán.

Debido a esto, actualmente se esta viviendo la mayor escalada entre ambas potencias nucleares desde febrero de 2019; momento en el que Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, apuntó que faltó muy poco para que la situación acabara en una guerra nuclear.

En el hipotético caso de que este conflicto escale a uno nuclear, algunas de las armas que poseen ambas potencias podrían alcanzar a nuestro país. La distancia entre España e India es de 6779 kilómetros y el arsenal de Bharat cuenta con misiles balísticos lanzados desde tierra de alcance intercontinental, como es el caso del Agni-V, que tiene un alcance de unos 5.000 a unos 8.000 kilómetros.

Arsenal nuclear

Según ha reflejado el recientemente publicado Bulletin of the Atomic Scientist, ambos países cuentan con unas 170 ojivas nucleares. En los últimos años, tanto India como Pakistán han incrementado de forma significativa sus arsenales nucleares, y las proyecciones apuntan a que ambos superarán las 200 cabezas nucleares antes de que finalice esta década.

A las armas nucleares se suma que las dos potencias cuentan con capacidades militares sólidas y diversificadas, entre las que destacan sistemas de lanzamiento terrestre, aéreo y marítimo. Estas capacidades han servido como base para una estrategia de disuasión mutua hasta ahora efectiva.

Armas nucleares indias

India mantiene una política de No First Use (NFU), lo que significa que se compromete a usar armas nucleares solo en represalia por un ataque nuclear.

Tierra - Agni Series

Se trata de unos misiles balísticos lanzados desde tierra de alcance medio a intercontinental. Tienen capacidad para portar una sola ojiva nuclear, aunque se está especulando sobre una futura integración de cabezas múltiples (MIRVs). Además, todos son de combustible sólido, lo que mejora la preparación y la movilidad.

Estos misiles son los siguientes:

Agni-I : Alcance de 700 kilómetros. Capaz de portar una ojiva nuclear táctica.

: Alcance de 700 kilómetros. Capaz de portar una ojiva nuclear táctica. Agni-II : Alcance de unos 2.000 a unos 3.000 kilómetros. Ideal para objetivos en Pakistán y el sur de China.

: Alcance de unos 2.000 a unos 3.000 kilómetros. Ideal para objetivos en Pakistán y el sur de China. Agni-III : Alcance de unos 3.500 a unos 5.000 kilómetros. Tiene una mayor precisión y carga útil en comparación a versiones anteriores.

: Alcance de unos 3.500 a unos 5.000 kilómetros. Tiene una mayor precisión y carga útil en comparación a versiones anteriores. Agni-IV : Alcance de unos 4.000 kilómetros. Destaca por presentar una mayor maniobrabilidad y precisión.

: Alcance de unos 4.000 kilómetros. Destaca por presentar una mayor maniobrabilidad y precisión. Agni-V: Alcance de unos 5.000 a unos 8.000 kilómetros. Considerado el primer misil ICBM operativo de India. Puede llegar a objetivos profundos en China y más allá.

Alcance de unos 5.000 a unos 8.000 kilómetros. Considerado el primer misil ICBM operativo de India. Puede llegar a objetivos profundos en China y más allá. Agni-P (Agni-Prime): Misil de nueva generación con mayor precisión y capacidades mejoradas contra defensa antimisiles.

Agua - K Series

Estos misiles balísticos están integrados en submarinos de propulsión nuclear de clase Arihant, que forman parte de la tríada nuclear india: tierra, mar y aire.

K-15 (Sagarika) : Tiene un alcance de unos 700 a unos 1.000 kilómetros.

: Tiene un alcance de unos 700 a unos 1.000 kilómetros. K-4: Con un alcance de unos 3.500 kilómetros. Está probado exitosamente y diseñado para lanzarse desde submarinos nucleares (SSBNs).

Armas aéreas

India cuenta con una flota de aviones modificadoscon capacidad nuclear. Entre ellos destacan el Mirage 2000H, el Jaguar IS y el Su-30MKI. Este último está adaptado potencialmente para transportar misiles nucleares aire-tierra como el Nirbhay en el futuro.

Armas nucleares paquistaníes

A diferencia de India, Pakistán no mantiene una política de No First Us y se reserva el derecho de usar armas nucleares en respuesta a una amenaza convencional masiva. A su vez, ha sido uno de los países que más rápidamente ha expandido su arsenal, contando con uno de los arsenales nucleares más dinámicos del mundo. Es más, se estima que podría tener entre 170 y 190 ojivas actualmente y superar las 200 para 2030.

Tierra - Hatf Series y Ababeel

Pakistán cuenta con misiles balísticos de corto y medio alcance.

Hatf Series

Hatf-I / Abdali : Tiene un alcance de unos 180 kilómetros. Es un misil táctico de corto alcance.

: Tiene un alcance de unos 180 kilómetros. Es un misil táctico de corto alcance. Hatf-II / Ghaznavi : Tiene un alcance de unos 290 kilómetros. Capaz de portar una ojiva nuclear.

: Tiene un alcance de unos 290 kilómetros. Capaz de portar una ojiva nuclear. Hatf-III / Shaheen-I : Tiene un alcance de unos 750 a unos 900 kilómetros. Misil de combustible sólido, altamente móvil.

: Tiene un alcance de unos 750 a unos 900 kilómetros. Misil de combustible sólido, altamente móvil. Shaheen-IA / IB : Mejora del anterior, con mayor precisión y maniobrabilidad.

: Mejora del anterior, con mayor precisión y maniobrabilidad. Hatf-V / Ghauri-I : Tiene un alcance de unos 1.300 a unos 1.500 kilómetros. Se trata de un misil de combustible líquido, basado en tecnología norcoreana (Nodong).

: Tiene un alcance de unos 1.300 a unos 1.500 kilómetros. Se trata de un misil de combustible líquido, basado en tecnología norcoreana (Nodong). Hatf-VI / Shaheen-II : Tiene un alcance de unos 2.000 kilómetros. Capacidad estratégica contra India.

: Tiene un alcance de unos 2.000 kilómetros. Capacidad estratégica contra India. Shaheen-III: Tiene un alcance de unos 2.750 kilómetros. Puede alcanzar cualquier parte del territorio indio, incluidas las islas Andamán y Nicobar.

Ababeel (misil MIRV)

Tiene un alcance estimado de unos 2.200 kilómetros. Destaca por ser el primer misil paquistaní con capacidad de MIRV (vehículos de reentrada múltiple e independiente), es decir, puede portar múltiples ojivas dirigidas a diferentes blancos.

Este misil ha sido desarrollado como respuesta a los sistemas antimisiles de India.

Agua - Babur-3

Pakistán no cuenta con una tríada nuclear completa debido a que continúa desarrollando su capacidad naval. Aun así, se especula sobre el desarrollo de misiles de crucero Babur-3, que se podrán lanzar desde submarinos diésel-eléctricos clase Agosta, con un alcance estimado de unos 450 kilómetros.

El objetivo sería garantizar una capacidad de segundo ataque, completando la tríada nuclear.

Armas aéreas

Pakistán ha adaptado aviones como el F16A/B y el Mirage III/V para que puedan lanzar bombas nucleares o misiles aire-superficie. Aun así, su exacta integración nuclear no está oficialmente confirmada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com