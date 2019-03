AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este viernes 14 de diciembre

La policía abate al terrorista de Estrasburgo

La policía ha acabado con la vida del terrorista más buscado, Chérif Chekatt. La llamada de una vecina diciendo que había visto a una persona herida que podría ser el terrorista fugado llevó a los gendarmes hasta él. Chekatt disparó a los agentes y éstos lo abatieron. Estado Islámico asegura ahora que era un soldado del EI. El mercadillo de Navidad reabre hoy sus puertas al público.

Bruselas no hace concesiones a Theresa May

La Unión Europea rechaza ayudar a la primera ministra si antes no salva el plazo del Brexit en Londres. Bruselas teme que cualquier concesión resulte inútil o pueda incluso hipotecar los intereses europeos en su futura relación con el Reino Unido. Si el Parlamento no aprueba el acuerdo de May todo apunta a un Brexit sin acuerdo, la peor de las opciones.

Muere deshidratada una niña de Guatemala de 7 años

Una pequeña de 7 años murió la semana pasada en la frontera de México con Estados Unidos mientras estaba detenida por la policía fronteriza. La niña cruzó la frontera de forma ilegal junto a su padre y un grupo de inmigrantes. No había comido ni bebido durante días.

Acaba la Cumbre del Clima sin acuerdo claro

La cumbre del clima llega a su último día con grandes divisiones entre los participantes y la posibilidad de que no se logre un acuerdo o sin que sea lo suficientemente ambicioso.