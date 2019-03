Theresa May buscan concesiones en Bruselas que le ayuden a ganar apoyos en su parlamento

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) estudian ya sin la primera ministra británica, Theresa May, qué soluciones o garantías pueden dar a la mandataria para facilitar la ratificación del acuerdo del 'Brexit' en el Parlamento del Reino Unido.

May abandonó la cumbre de líderes poco después de las 21.00 horas (20.00 GMT) sin hacer declaraciones. Los líderes de la UE escucharon primero a la primera ministra británica y ahora, ya sin ella, analizarán qué aclaraciones o garantías pueden proporcionarle sobre el plan de salvaguardia para evitar una frontera física en la isla de Irlanda.

En cualquier caso, los países que seguirán en el club comunitario tras la marcha del Reino Unido tienen claro que el acuerdo de retirada aprobado el 25 de noviembre no se puede renegociar. A su llegada a la reunión de líderes, May reconoció que no espera que los Veintisiete le concedan de forma inmediata las garantías que necesita para que el pacto sobre el 'Brexit' sea ratificado por la Cámara de los Comunes, pero confió en que puedan trabajar sobre ellas "tan pronto como sea posible".

La primera ministra británica decidió el lunes aplazar la votación del acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes, que estaba prevista para el día siguiente, con el fin de utilizar la cumbre de este jueves y viernes para intentar obtener más garantías de los Veintisiete con respecto a la salvaguarda para Irlanda del Norte.

El objetivo es evitar un eventual rechazo al texto, ya que algunos de los diputados conservadores y muchos parlamentarios de la oposición habían indicado que votarían en contra, sobre todo por la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda.