'Agile', el plan de respuesta rápida de la UE con el que los Ejércitos contarán con la última tecnología

La Comisión Europea ha anunciado un nuevo plan de Defensa 'Agile', de respuesta rápida, con lo que pretende contar con la última tecnología en sus Ejércitos. Es una iniciativa con la que busca que las empresas comunitarias puedan usar dinero europeo para desarrollar proyectos militares que sean punteros, ya sea en el campo de los drones o en la Inteligencia Artificial.

El Ejecutivo comunitario presentará la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (Estados), para su adopción mediante el procedimiento legislativo ordinario, con la idea de que el instrumento pueda encontrarse operativo a principios de 2027 como proyecto piloto para garantizar el rápido despliegue de nuevas tecnologías en las fuerzas armadas europeas.

Lo que se persigue principlamente con estos fondos es apoyar de manera especial a pequeñas y medianas empresas, incluidas 'startups' y 'scaleups', proporcionándoles financiación "más rápida y flexible" para empresas individuales, y posibilitando desplegar innovaciones "lo antes posible".

Agile

'Agile' aspira a operar con un plazo de concesión "sin precedentes" de solo cuatro meses y a que las tecnologías lleguen "en un plazo de entre uno y tres años" a las fuerzas armadas de los Veintisiete Estados miembro.

"La invasión rusa de Ucrania ha demostrado que el éxito en el campo de batalla depende ahora de ciclos de innovación cortos; de la capacidad de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías y soluciones rentables en semanas o meses, en lugar de años", ha explicado el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Dinamarca pide a los países europeos cambiar de mentalidad

En esta misma línea, desde Dinamarca, sus fuerzas armadas pedían a los europeos cambiar de mentalidad y estar realmente preparados para afrontar un posible conflicto real. Altos mandos militares insisten en que Rusia podría atacar territorio de la OTAN antes de que termine esta guerra.