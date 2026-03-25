Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Plan de Defensa

'Agile', el plan de respuesta rápida de la UE con el que los Ejércitos contarán con la última tecnología

Es una iniciativa que busca que las empresas comunitarias puedan emplear dinero europeo para desarrollar proyectos militares que sean punteros.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius REMITIDA / HANDOUT por MATHIEU CUGNOT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/02/2026

La UE presenta 'Agile' | EUROPAPRESS

Publicidad

La Comisión Europea ha anunciado un nuevo plan de Defensa 'Agile', de respuesta rápida, con lo que pretende contar con la última tecnología en sus Ejércitos. Es una iniciativa con la que busca que las empresas comunitarias puedan usar dinero europeo para desarrollar proyectos militares que sean punteros, ya sea en el campo de los drones o en la Inteligencia Artificial.

El Ejecutivo comunitario presentará la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo (Estados), para su adopción mediante el procedimiento legislativo ordinario, con la idea de que el instrumento pueda encontrarse operativo a principios de 2027 como proyecto piloto para garantizar el rápido despliegue de nuevas tecnologías en las fuerzas armadas europeas.

Lo que se persigue principlamente con estos fondos es apoyar de manera especial a pequeñas y medianas empresas, incluidas 'startups' y 'scaleups', proporcionándoles financiación "más rápida y flexible" para empresas individuales, y posibilitando desplegar innovaciones "lo antes posible".

Agile

'Agile' aspira a operar con un plazo de concesión "sin precedentes" de solo cuatro meses y a que las tecnologías lleguen "en un plazo de entre uno y tres años" a las fuerzas armadas de los Veintisiete Estados miembro.

"La invasión rusa de Ucrania ha demostrado que el éxito en el campo de batalla depende ahora de ciclos de innovación cortos; de la capacidad de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías y soluciones rentables en semanas o meses, en lugar de años", ha explicado el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Dinamarca pide a los países europeos cambiar de mentalidad

En esta misma línea, desde Dinamarca, sus fuerzas armadas pedían a los europeos cambiar de mentalidad y estar realmente preparados para afrontar un posible conflicto real. Altos mandos militares insisten en que Rusia podría atacar territorio de la OTAN antes de que termine esta guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos drones no identificados entran en el espacio aéreo de Letonia y uno de ellos estalla

Guerra en Irán

Publicidad

Mundo

Guerra en Irán

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán rechaza la propuesta de Trump tras considerarla "excesiva"

Trump

Armas nucleares, apertura de Ormuz... los 15 puntos de la propuesta de Trump rechazada por Irán

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius REMITIDA / HANDOUT por MATHIEU CUGNOT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/02/2026

'Agile', el plan de respuesta rápida de la UE con el que los Ejércitos contarán con la última tecnología

Policia de Italia
Italia

Un alumno de 13 años apuñala a una profesora en el cuello a las puertas de un instituto

Imagen de archivo de policías en el Reino Unido
Streamer

Un streamer finge estar jugando en directo a un videojuego para asesinar a su novia embarazada

Colas frente a una gasolinera en Ahmedabad, India
CRISIS IRAN

El efecto dominó por el bloqueo de Ormuz empieza a ahogar a Asia: Filipinas declara la emergencia nacional

Más de 30 países se comprometen a esforzarse para que el Estrecho vuelva a ser seguro, mientras que Reino Unido propone una cumbre internacional.

Evika Silina, Primera Ministra de Letonia.
Guerra Ucrania

Dos drones no identificados entran en el espacio aéreo de Letonia y uno de ellos estalla

Rastreados dos drones, aún sin identificar, en el espacio aéreo de Letonia. Uno de ellos ha explotado cerca de un pueblo del sureste del país.

Aplicaciones de Meta

Meta, condenada a pagar 375 millones de dólares por "poner en peligro a los menores" y facilitar explotación sexual infantil

Trump

EE.UU. ordenará el despliegue de 3.000 soldados al Golfo

Mette Frederiksen

La izquierda gana elecciones danesas que la propia Frederiksen adelantó tras las amenazas de Trump de tomar Groenlandia

Publicidad