Una abuela decide cobrar a su hija por ciudar a su nieto: "No soy una guardería"

La relación entre abuelos y nietos suele ser muy especial. Nos cuidan cuando somos pequeños, nos dan su cariño y en ocasiones nos consienten un poco.

Aunque pueden ser una pieza clave en la vida de los más pequeños no debemos olvidar que tienen su vida. Una abuela australiana se ha hecho viral por la petición que ha hecho a su hija.

Tal y como recoge el 'New Zealand Herald' la mujer compartió en 'Reddit' su historia: ""Mi hija tiene 29 años, un hijo de un año y pronto volverá a trabajar", dijo. "Trabaja cinco días a la semana, alrededor de 7-8 horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana".

La mujer le dijo a su hija que estaba dispuesta pero siempre y cuando le pagaran 12 dólares la hora. "Ella entendió mi necesidad de cobrarle, pero luego me pidió que rebajara a 10 dólares, porque dice que no puede pagarlo ni siquiera con su trabajo de 22 dólares a la hora", explicó la abuela.

La mujer explicó que ella no era una guardería y que tenía su propia vida. "Trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a eso durante un tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar ése tiempo en el que estoy renunciando a mi trabajo", manifestó. "Amo a mi nieto", compartió la abuela, "pero como dije anteriormente, no soy una guardería".