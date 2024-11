87 violaciones grabadas durante 20 años: las atrocidades de un ginecólogo en Noruega

Noruega se enfrenta al mayor escándalo de abuso sexual de su historia. El exmédico rural, Arne Bye, de 55 años, está siendo juzgado en el Tribunal de Trondelag, acusado de violar a 87 mujeres y de abusar sexualmente de un total de 94 pacientes a lo largo de dos décadas.

El caso, que ha tenido lugar en la pequeña localidad de Frosta, con apenas 2.600 habitantes, comenzó a investigarse en 2022, cuando las autoridades sanitarias alertaron a la policía sobre posibles irregularidades en la práctica médica de Bye. El acusado fue detenido tras hallarse más de 6.000 horas de grabaciones que documentaban los abusos, muchas de ellas obtenidas durante exámenes ginecológicos sin el consentimiento de las pacientes.

Según la acusación, Bye utilizó su posición para llevar a cabo prácticas invasivas bajo justificación médica. Entre las víctimas se encuentran mujeres de entre 14 y 67 años, incluidas dos menores de edad al momento de los hechos. Durante el juicio, el tribunal ha presentado pruebas en vídeo que muestran cómo el acusado manipulaba a las pacientes y realizaba actos que los fiscales han calificado de abuso sexual grave.

Uno de los testimonios más impactantes corresponde a la "mujer número 18", quien relató que acudió al médico por un dolor de garganta y terminó siendo sometida a un examen ginecológico invasivo. En su declaración, afirmó: "Pensé que él era mi médico, así que hice lo que me dijo".

El fiscal del caso, Richard Haugen Lyng, ha señalado que las pruebas en vídeo son determinantes: "Tenemos grabaciones de las agresiones. Esto hace que el caso sea único, ya que gran parte de la acusación está respaldada por imágenes detalladas".

Prácticas médicas abusivas

La investigación también ha revelado detalles sobre los métodos utilizados por Bye. Según los fiscales, el acusado introdujo un objeto "parecido a un desodorante", uno "parecido a una botella" y uno cilíndrico en las pacientes sin justificación médica. Algunas de las víctimas aseguraron que estas prácticas eran extremadamente dolorosas y traumáticas.

Las primeras denuncias sobre la conducta de Bye se remontan a 2006, en el momento en el que otro médico informó de prácticas inusuales tras recibir a pacientes derivadas por él. Sin embargo, las autoridades no actuaron en ese momento, lo que permitió a Bye continuar ejerciendo hasta 2023, en que se presentaron cargos oficiales en su contra.

Proceso judicial

Bye se ha declarado culpable de tres cargos de violación y 35 casos de abuso de poder. No obstante, niega la mayoría de las acusaciones. Durante su testimonio, el acusado afirma que grababa las consultas por miedo a demandas legales e insistió en que no había revisado las grabaciones hasta que se produjo la investigación. A pesar de las acusaciones, no ha sido puesto bajo custodia policial. El juicio continúa.

