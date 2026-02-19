Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 19 de febrero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de euros.

El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

