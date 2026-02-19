Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 08 de febrero de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

