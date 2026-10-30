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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 30 de octubre de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de octubre de 2026 es el 08 13 22 23 26 27, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 1, con un bote de euros.

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El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 30 de octubre de 2026 ha sido para el número 08 13 22 23 26 27, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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