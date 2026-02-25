Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 25 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, con un bote de 3.300.000 euros, ha agraciado al número 05, 06, 08, 24, 25 y 30, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 7.

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026 ha sido para el número 05, 06, 08, 24, 25 y 30, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.300.000euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

