Dónde han caído el bote de 4'9 millones del Gordo de la Primitiva, los 1'9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Este domingo 22 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 agraciado con un bote de 4.900.000 euros, ha sido para el número 38, 15, 43, 06, 36 y 44 , siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de CRUCE DE ARINAGA-AGÜIMES (Las Palmas), en la Nº 4 de ERRENTERIA (Gipuzkoa), en la Nº 1 de VILLAREJO DE SALVANÉS (Madrid) y en el Despacho Receptor Nº 68.635 de CUESTA DE LA VILLA-SANTA ÚRSULA (Santa Cruz de Tenerife).

Gordo de la Primitiva

En cuanto al resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, ha agraciado al número 53, 41, 36, 46 y 24, siendo la clave 8. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 4.900.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 3 de MAZARRÓN (Murcia) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 22 de febrero de 2026 ha agraciado la serie 013 del número 64945 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 64945 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 11150 Serie: 016

Número: 43709 Serie: 031

Número: 58039 Serie: 034

Número: 83111 Serie: 042

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 es 01, 04, 05, 08, 14, 16, 17, 27, 31, 33, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 y 82.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 22 de febrero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

