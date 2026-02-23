Loterías
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 23 de febrero de 2026
El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 ha sido para el número 04, 12, 16, 37, 39 y 45, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 580 403 premiado con 1 millón de euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
