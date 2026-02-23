Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 23 de febrero de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 es el 04, 12, 16, 37, 39 y 45, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 ha sido para el número 04, 12, 16, 37, 39 y 45, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 580 403 premiado con 1 millón de euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 23 de febrero de 2026

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 23 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy lunes 23 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy
Loteríos

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 23 de febrero de 2026

Varias personas hacen cola en una administración de lotería para comprar décimos de cara al Sorteo de El Niño 2025
Loterías

Dónde han caído el bote de 4'9 millones del Gordo de la Primitiva, los 1'9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 22 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy domingo 22 de febrero de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cuponazo y Super Once de hoy, domingo 22 de febrero de 2026.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY
Gordo Primitiva

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 22 de febrero de 2026

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, con un bote de 4.900.000,00 euros, ha agraciado al número 24, 36, 41, 46 y 53, y la clave el 8.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Doña Manolita, la administración madrileña de loterías más famosa de España.

Dónde han caído el bote de 110 millones de euros de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 21 de febrero de 2026 en directo

Publicidad