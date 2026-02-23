Loterías
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 23 de febrero de 2026
El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 es el y el dream 1. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número y el dream 1.
La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
