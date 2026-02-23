Dónde han caído el bote de 113,5 millones de La Primitiva, los premios de la Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 23 de febrero

Este lunes 23 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 ha sido para el número 01 04 26 31 33 39, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 7. De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de OLIVA (Valencia), situada en Passeig Jaume I, 4 - bajo; en la nº 71 de ZARAGOZA, situada en Avda. de la Jota, 59; y en el Despacho Receptor nº 98.660 de NAVACERRADA (Madrid), situado en Prado Jerez, 17.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 ha sido para el número 04 12 16 37 39 45, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 5 580 403.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 113.500.000,00 euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de FERROL (A Coruña), situada en Mercado M. Caranza, 14 ext., y en el Despacho Receptor nº 70.490 de SEGOVIA, situado en Prado, 33.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 23 de febrero son los siguientes: 01 07 12 25 26 39 y al dream 1. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 23 de febrero de 2026 es el 22748. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 031 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 24 de febrero de 2026 es 01 07 13 15 19 20 24 25 29 37 42 43 54 55 57 60 68 78 79 83.

