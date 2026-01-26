Lotería
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 26 de enero de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, lunes 26 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 26 de enero de 2026 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.
En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
