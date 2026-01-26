Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EuroDreams: Resultado de hoy lunes 26 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 26 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams, la loter&iacute;a para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mesEuroDreams

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 25 de enero de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

