Cómo ganar el Euromillones según un matemático: trucos y probabilidades de convertirse en millonario

Se estima que la probabilidad general de obtener el mayor premio posible en el Euromillones es 1 entre 139.838.160, es decir, el 0,0000007. Sin embargo, la posibilidad de ganar algún premio pequeño se sitúa en torno al 8%. De este modo, desde un punto de vista estadístico, es extremadamente improbable ganar el premio gordo y solo algo probable obtener algún tipo de premio.

Por otro lado, desde el punto de vista matemático, no existen combinaciones mejores o más probables, sino elecciones que pueden aumentar las probabilidades de que haya un menor número de personas con la misma combinación.

Es decir, lo que indican matemáticos como Edvin Hiltner es que, si bien no hay mejores o peores combinaciones desde el punto de vista de la probabilidad de acierto, sí es posible aumentar las probabilidades de que, en caso de acertar, el premio sea más cuantioso.

Sesgos a la hora de comprar boletos de Lotería

Generalmente, el comportamiento de muchos jugadores suele estar guiado más bien por sesgos cognitivos y supersticiones.

Entre ellos, el más recurrente es el sesgo o falacia del jugador , que consiste en creer que los resultados de un sorteo influyen de algún modo en los juegos futuros.

Por ejemplo, pensar que si un número ya ha salido, no volverá a salir; o lo contrario: considerar que si un número no ha salido tiene más probabilidades de resultar premiado.

Además de este sesgo, otro de los patrones repetidos es el que nos incita a jugar reiteradamente el mismo número. Muchas personas se dejan guiar por este sesgo denominado “coste hundido” : haber invertido mucho dinero en un número nos incentiva a “no desperdiciar” lo ya invertido y no querer arrepentirnos de que dicho número pueda llegar a salir en el futuro cuando hayamos dejado de jugar.

Trucos y estrategias para ganar la lotería

Los matemáticos insisten en que, debido a los sesgos o falta de estrategia, se comenten los siguientes errores frecuentes:

Adquirir boletos emitidos de forma automática.

Usar fechas simbólicas. Suelen incluir secuencias consecutivas o repetirse para distintos jugadores.

Dejarse guiar por los consejos de supuestos expertos en apuestas. No existen fórmulas o combinaciones más afortunadas.

Reiterar la apuesta. El hecho de jugar siempre el mismo número no aumenta las probabilidades de éxito. Cada sorteo es independiente y, por tanto, su resultado no influye en sorteos futuros.

En todos estos casos, el criterio general es, por tanto, evitar combinaciones que puedan ser compartidas por una amplia cantidad de jugadores. La mejor forma de maximizar la cuantía del premio es, al contrario, buscar una combinación que, si bien tiene las mismas probabilidades matemáticas de resultar ganadora que cualquier otra, repartía mayores beneficios entre el jugador agraciado.

Aunque, como se ha dicho, no existen fórmulas mágicas ni combinaciones más afortunadas, existen dos estrategias sencillas que permiten maximizar la cuantía de un premio posible:

Mezclar pares e impares . Estas combinaciones son menos frecuentes estadísticamente entre los jugadores y, por tanto, existe un menor número de boletos posibles premiados.

. Estas combinaciones son menos frecuentes estadísticamente entre los jugadores y, por tanto, existe un menor número de boletos posibles premiados. Peñas y grupos de apuestas. La cooperación permite aumentar el número de posibilidades de resultar premiado debido a que suelen jugarse un mayor número de combinaciones.

