Dónde han caído el bote de 86,5 millones de la Primitiva, el de 7 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE del sábado 24 de enero

Este sábado 24 de enero se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva del sábado 24 de enero de 2026 es el 24, 20, 03, 45, 49 y 31, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 4.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 6654726 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 12.618.215,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerácomo BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 88.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sidovalidados en la Administración de Loterías nº 14 de ELCHE (Alicante), situada en Blas Valero, 2 AC; en la nº 2de GIRONA, situada en Ultònia, 14 - bajos 5; en la nº 521 de MADRID, situada en Avda. Ntra. Sra. de Fátima,84; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto del sábado 24 de enero de 2026 , ha sido para el número 38, 42, 04, 02, 03 y 05 , siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 3.703.836,00 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de SORIA, situada en Estudios, 7.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 4.325 de ALICANTE, situado en Avda. Deportista Miriam Blasco, 2 L-4, y en la Administración de Loterías nº 54 de SEVILLA, situada en Regina, 4 - acc. A.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 24 de enero de 2026 ha agraciado la serie 024 del número 51309 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 51309 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 21707 Serie: 036

Número: 58696 Serie: 038

Número: 82087 Serie: 043

Número: 93511 Serie: 033

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 24 de enero de 2026 es 04, 07, 08, 19, 20, 26, 30, 31, 35, 39, 51, 55, 58, 60, 66, 68, 69, 80, 81 y 82.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 17 de enero 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

