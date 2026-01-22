Dónde ha caído el bote de 84 millones de La Primitiva, el de 5,8 de la Bonoloto, los premios de la Lotería Nacional, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 22 de enero de 2026

Este jueves 22 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 22 de enero de 2026 agraciado con bote de 5.800.000 euros, ha sido para el número 01, 07, 10, 22, 25 y 33, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 5.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 29.590 de CAMBRE (A Coruña), situado en Río Valiña, 2, y en la Administración de Loterías nº 528 de MADRID, situada en C.C. El Corte Inglés Sanchinarro, Margarita de Parma, s/n.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 22 de enero de 2026 es el 02, 05, 09, 14, 22 y 36, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 5. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 84.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 024 630, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 84.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz), situada en Jerez, 23; en la nº 22 de SALAMANCA, situada en C.C. Vialia, Paseo de la Estación, s/n; en la nº 1 de ALGINET (Valencia), situada en Arzobispo Sanchís, 47; y en el Despacho Receptor nº 66.015 de HERNANI (Gipuzkoa), situado en Latsunbe Auzoa, 7.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de enero de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 90.620. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 97.196. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 0, 5 y 9.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.