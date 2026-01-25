Dónde han caído el bote de 15,5 millones del Gordo y los premios dela Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 25 de enero

Este domingo 25 de enero de 2026 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 25 de enero de 2026, ha sido para el número 12, 19, 13, 41, 26 y 30, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 1.994.679,50 .-euros

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que sepondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sidovalidados en el Despacho Receptor nº 24.095 de ONDA(Castellón), situado en Av. Ribesalbes, 11, y en laAdministración de Loterías nº 4 de TALAVERA DE LA REINA (Toledo), situada en San Francisco, 7.

El Gordo

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 11 de enero de 2026 agraciado con bote de 15.500.000, ha sido para el número 42 05 18 34 11 y la clave 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.971.299,50 .-euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondráen juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertantepodría ganar 16.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptornº 54.630 de CARTAGENA (Murcia), situado en Ramón y Cajal, 158 (kiosco)

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 25 de enero de 2026 ha agraciado la serie 029 del número 82347 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 82347que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 51173 Serie: 013

Número: 55819 Serie: 049

Número: 68454 Serie: 037

Número: 96969 Serie: 030

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la 2ª categoría. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 25 de enero de 2026 es 03, 04, 07, 08, 15, 16, 17, 27, 30, 36, 41, 43, 55, 62, 64, 65, 73, 76, 82 y 84.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 11 de enero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

