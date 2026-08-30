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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 30 de agosto de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 30 de agosto de 2026 es el 18, 21, 27, 30, 40 y 46, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2.

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El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 30 de agosto de 2026 ha sido para el número 18, 21, 27, 30, 40 y 46, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 2. En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros.

Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro. La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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