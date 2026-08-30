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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 30 de agosto de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 30 de agosto de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 14.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 30 de agosto de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 14.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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