Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 29 de agosto de 2026, que cuenta con un bote de 7.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 11, 22, 27, 30, 38 y 41, siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 7. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 8 709 216.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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