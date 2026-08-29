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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 29 de agosto de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 29 de agosto de 2026 con un bote de 1.500.000 euros ha agraciado al número 11, 19, 23, 39, 40 y 41, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 2.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 29 de agosto de 2026 agraciado con bote de 1.500.000 euros, ha sido para el número 11, 19, 23, 39, 40 y 41, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 2.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar a la Bonoloto puedes participar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días de la semana gracias a la apuesta semanal del sorteo.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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