Dónde han caído el bote de 7 millones de euros de la Primitiva, los 1,5 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 29 de agosto 2026

Este sábado 29 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 11, 19, 23, 39, 40 y 41, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.500.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 23.925 de VALL D´UIXO (Castellón), situado en Andalucía, 32.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 29 de agosto de 2026 es el 11, 22, 27, 30, 38 y 41, siendo el número complementario el 21 y el reintegro el 7. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 7.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 709 216, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de SALAS DE LOS INFANTES (Burgos), situada en Avenida Infantes de Lara, 34.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de EL SAUZAL (Santa Cruz de Tenerife), situada en Avenida de las Palmeras, 9 L-1 y en la nº 4 de CARCAIXENT (Valencia), situada en Avenida Joan XXIII, 88 1-A.

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 29 de agosto de 2026 ha sido el 40699 de la serie 043. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del 40699 que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Número: 28682 Serie: 035

Número: 33653 Serie: 004

Número: 38766 Serie: 012

Número: 95629 Serie: 036

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

Puedes conocer todos los detalles del Sueldazo Fin de Semana en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 29 de agosto de 2026 es 01, 10, 14, 17, 19, 28, 32, 33, 49, 50, 57, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 77, 80 y 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 29 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 30 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.