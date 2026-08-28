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Dónde han caído el bote de 69 millones de euros del Euromillones, el de 1 millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 28 de agosto de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 28 de agosto y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Getty

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Publicado:

Este viernes 28 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 agraciado con bote de 1.000.000 euros, ha sido para el número 16, 22, 23, 26, 36 y 45, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de MADRID, situada en Santa Engracia, 98.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 ha sido para el número 07, 14, 28, 42 y 45, y las estrellas las formadas por los números 6 y 9. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 69.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el FQF17244.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 28 de agosto de 2026 ha agraciado al número 67125 de la serie 098. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 es 07, 12, 21, 23, 26, 32, 35, 39, 50, 52, 54, 59, 65, 71, 74, 75, 78, 81, 82 y 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 28 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 29 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 28 de agosto de 2026 es el 23, 34, 39, 45, y 49 y los soles los números 1 y 4.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 28 de agosto, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 1 de septiembre de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 15.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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Loterías

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 28 de agosto de 2026

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
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Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 27 de agosto de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 27 de agosto de 2026 y dónde han sido validados.

EuroDreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026

El EuroDreams de hoy, jueves 27 de agosto de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 06 12 29 30 35 38 y al dream 3.

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 27 de agosto de 2026

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Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026

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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 27 de agosto de 2026

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