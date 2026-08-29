Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 29 de agosto de 2026

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 22 de agosto de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 91770 . El segundo premio del sorteo del sábado, dotado con 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 56.470. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 0, 5 y 4.

Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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