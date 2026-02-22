Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 22 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 22 de febrero de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de febrero de 2026

Doña Manolita, la administración madrileña de loterías más famosa de España.
Loterás

Dónde han caído el bote de 110 millones de euros de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 21 de febrero de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 es el 07, 13, 14, 23, 38 y 39, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 3, con un bote de 1'5 millones de euros.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 21 de febrero de 2026

La Primitiva de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 ha agraciado al número 15, 17, 20, 34, 35 y 41, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 1.

Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 21 de febrero, en directo

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 142 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 20 de febrero de 2026

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad