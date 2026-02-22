Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026con un bote de 4.900.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

