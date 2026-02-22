Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de febrero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.900.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026con un bote de 4.900.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 22 de febrero de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de febrero de 2026

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de febrero de 2026

Doña Manolita, la administración madrileña de loterías más famosa de España.
Loterás

Dónde han caído el bote de 110 millones de euros de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy sábado 21 de febrero de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 es el 07, 13, 14, 23, 38 y 39, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 3, con un bote de 1'5 millones de euros.

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 21 de febrero de 2026

La Primitiva de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 ha agraciado al número 15, 17, 20, 34, 35 y 41, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 1.

Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 21 de febrero, en directo

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 142 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 20 de febrero de 2026

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 20 de febrero de 2026

Publicidad