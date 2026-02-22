Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de febrero de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 4.900.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026con un bote de 4.900.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Cada apuesta válida del Gordo de la Primitiva consiste en 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz y otro distinto del 0 al 9 de la segunda matriz (número clave).
A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 22 de febrero de 2026
- Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de febrero de 2026
- Dónde han caído el bote de 110 millones de euros de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad