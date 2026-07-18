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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de julio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.100.000 euros.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 18 de julio de 2026 con un bote de 1.100.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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