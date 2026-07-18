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Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 18 de julio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de julio de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de julio de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. En caso de querer jugar en el ordinario de Lotería Nacional, se debe apostar a un número de 5 cifras. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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