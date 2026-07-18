Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 18 de julio de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 18 de julio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 38.000.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 18 de julio de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 38.000.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.
Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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