Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de febrero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy domingo 01 de febrero de 2026.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

