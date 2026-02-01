Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 01 de febrero de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de febrero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 16.400.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 01 de febrero de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 16.400.000 euros.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

