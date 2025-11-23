Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 23 de noviembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 40493 de la serie 031.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 18172 Serie: 012

Número: 44127 Serie: 028

Número: 65082 Serie: 011

Número: 84394 Serie: 031

Los fines de semana puedes tener la oportunidad de ganar hasta 5.000 euros con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Puedes ganar uno de los 4 segundos premios que se reparten durante 10 años con 2.000 euros mensuales. El Sueldazo permite acumular los premios de las dos primeras categorías, con 30 días desde el día siguiente del sorteo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025 es 14, 15, 19, 20, 23, 28, 33, 35, 37, 48, 51, 59, 64, 65, 68, 71, 75, 76, 78, 84.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 23 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

