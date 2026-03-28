Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 28 de marzo de 2026
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 con un bote de 6.000.000 euros ha agraciado al número 06, 10, 32, 33, 36 y 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5.
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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 28 de marzo de 2026, que cuenta con un bote de 6.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 06, 10, 32, 33, 36 y 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número x
El sorteo de La Primitiva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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