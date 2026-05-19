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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 19 de mayo de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 19 de mayo de 2026 con un bote de 1.400.000 euros ha agraciado al número 01 06 13 28 29 y 48, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 08.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 19 de mayo de 2026 agraciado con bote de 1.400.000 euros, ha sido para el número 01 06 13 28 29 y 48, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 08.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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