Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 2 de febrero de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 2 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 92.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería Primitiva

Antena 3 Noticias
Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 2 de febrero de 2026. El bote de La Primitiva es de 92.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

