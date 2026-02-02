Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 2 de febrero de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 2 de febrero de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

