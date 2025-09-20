Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 20 de septiembre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 20 de septiembre de 2025con un primer premio de 600.000 euros a la serie.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

