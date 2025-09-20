Lotería Nacional
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 20 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 20 de septiembre de 2025con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.
El sorteo de la Lotería Nacional es el que más premios reparte de España y es distribuido por Loterías y apuestas del Estado. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 20 de septiembre, en directo
- Dónde han caído el bote de 120 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 19 de septiembre
- Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de septiembre de 2025
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad