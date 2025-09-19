Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Comprobar n&uacute;mero del Cuponazo de la ONCE y Super Once

Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 19 de septiembre de 2025 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Cada viernes puedes ganar 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€ cada uno. En el sorteo del Cuponazo, puedes aumentar tu apuesta al abonar 2 euros y convertirla en Cuponazo XXL. Con esa nueva apuesta, puedes optar a 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. En el sorteo es necesario seleccionar una combinación que pueda ser ganadora y seleccionar la cantidad de números que quieres jugar. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Con tu cupón del Cuponazo puedes acumular los premios de la 1ª y 2ª categoría en el mismo boleto.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Comprobar número del Cuponazo de la ONCE y Super Once

Comprobar ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy
bBONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025

Administración de Lotería
LOTERÍAS

Dónde han caído los premios de la ONCE, Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy
PRIMITIVA

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

La Primitiva de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, con un bote de 4.500.000 euros, ha agraciado al número 04, 07, 15, 17, 19 y 38, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 8.

Lotería Nacional
LOTERÍA NACIONAL

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 63.611.

Lotería Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad